TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü Yaklaşık 20 Milyar Lira. Bu Köprünün...
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:54 Kaynak: AA
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