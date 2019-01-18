TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü Yaklaşık 20 Milyar Lira. Bu Köprünün...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."

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