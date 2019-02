TBMM Başkanı Binali Yıldırım Açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım , AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara 'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasını yalanlayarak, "Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz." dedi.Yıldırım, beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle mutfak sistemleri ve altyapısı yenilenen TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Uzun yıllardır Meclisi ziyaret eden vatandaşlar başta olmak üzere milletvekilleri ve personele hizmet veren mutfakta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, Başaşçı Recai Güler tarafından çiçek takdim edilerek karşılandı.Mutfağın kısımlarını tek tek dolaşan Yıldırım, fırına pide verdi, daha sonra pişirdiği pideleri beraberindekilere ikram etti.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Meclisimizin mutfağı gıcır gıcır, pırıl pırıl oldu. Her şeyi elden geçti. Bugün itibarıyla hazır." diye konuştu.TBMM Genel Kurulu'nun, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacağını dile getiren Yıldırım, hizmetlerin artık TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'ndan verileceğini bildirdi.Meclis personelinin, gece gündüz çalışarak kısa sürede çalışmaları tamamladığını belirten Yıldırım, "Gayet modern, hijyenik şartlarda güzel bir mekan olmuş. Rabbim inşallah güzel hizmetler vermeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nın, daha verimli çalışması için alınması gereken kararlar olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye 'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar başta olmak üzere yılda 1 milyon 100 bin kişinin burada yemek yediğini aktardı.Burada çalışanların önemli bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Yapılması gereken iki önemli düzenleme var; bunlardan biri 550'den fazla yemek çeşidi var. Bunlar fazla. Bunlar kaliteyi olumsuz etkiliyor. Onun yerine daha az sayıda, bilinen yemekler... Mesela 50 çeşit. 550 yemeği takip edip seçmesi bile zor, vakit alır. Hepimiz evlerimizde 550 yemek mi arıyoruz? Bunlar teorik olarak var ama uygulamada zorluklar getiriyor. Burada bir sadeleştirmeye ihtiyaç var.İkinci bir konu da yemek hizmet saatlerine de bakmak lazım. '12'den kapanana kadar' diyorsun, orada planlamada zorluklar çıkıyor. Hiçbir şekilde yemek ihtiyacı olmayan saatler var. Mutfak hazırlığı için bu saatlerin düzenlenmesine ihtiyaç var. Bunu da gözden geçireceğiz.""Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan"Yıldırım, bir gazetecinin CHP Özgür Ceylan 'ın, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklama ücretlerinin, TBMM'ye ödettirildiği, Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere "hizmet içi eğitim" adı altında gönderildiği, bunun karşılığında AK Parti'lilerin ücretsiz konakladığı iddiasına ilişkin sorusunu da yanıtladı.Yıldırım, "Külliyen yalan. Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. 'Bu doğru değilmiş, kusura bakma' diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder." dedi."Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder." diyen Yıldırım, Meclis bütçesinin birilerine peşkeş çekilerek, birilerini misafir etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Binali Yıldırım, şunları kaydetti:"Doğrudur, eğitim verilmiştir. Oteller bu eğitimi bilabedel ve severek yapıyorlar. Buradaki çalışanların en iyi kalitede, en güzel şekilde hizmet görmeleri dolayısıyla kendilerini tazelemeleri, birtakım hizmet içi eğitim almaları mutlaka çok güzel bir şey. O bakımdan bu tarafı da yanlış. Özetle gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda basın yayın organlarına resmi tekzip de gönderildi. Bazılarında yayınlandı ama bazılarında oralı olmadılar. Hukuki süreç takip edecek. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."