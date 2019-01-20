Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Als ve Sebebi Bilinmeyen Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Als ve Sebebi Bilinmeyen Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon...

1 saat önce

IHAAW154808-SIY/20-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
IHAAW154808-SIY/20-01-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi. 20.01.2019 15: 48: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Politika
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