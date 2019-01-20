TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Als ve Sebebi Bilinmeyen Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon...
1 saat önce
IHAAW154808-SIY/20-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi.
IHAAW154808-SIY/20-01-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi. 20.01.2019 15: 48: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!