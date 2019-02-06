Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Avrasya'da Yaşayan 5 Milyon Nüfusun Ulaşım, Konaklama, Haberleşme...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Avrasya'da Yaşayan 5 Milyon Nüfusun Ulaşım, Konaklama, Haberleşme...

6 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşım, konaklama, haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılmalı, ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşım, konaklama, haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılmalı, ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır. Bölgede nüfusun birbiriyle etkileşimi, gidiş-gelişler, ulaşım, iletişim imkanları arttığında dostluklar da artacak, daha fazla ticaret, daha fazla refah, daha az anlaşmazlıklar olacak. Avrasya ülkeleri olarak önümüzdeki tek yol, bunu başarmaktan geçiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:29 Kaynak: AA

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