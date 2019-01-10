TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim Bir Teklifim Var; Bütün Seçime Girecekler Bulundukları...
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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