TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu Yemekten Sonra Yapacağım İlk İş Görevden Ayrılma Dilekçesini...
26 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili
Sayın Celal Adan
'a devredeceğim."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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