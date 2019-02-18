Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu Yemekten Sonra Yapacağım İlk İş Görevden Ayrılma Dilekçesini...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu Yemekten Sonra Yapacağım İlk İş Görevden Ayrılma Dilekçesini...

26 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:35 Kaynak: AA

Celal Adan, Binali Yıldırım, Politika
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