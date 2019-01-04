Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Eyüp Sultan Camii'nde Kıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Eyüp Sultan Camii'nde Kıldı.

12 dakika önce

IHAAW150956-GEN/04-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Eyüp Sultan Camii'nde Kıldı., System.String[]
IHAAW150956-GEN/04-01-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 04.01.2019 15: 09: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Eyüp Sultan Camii, Binali Yıldırım, Güncel
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