TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Eyüp Sultan Camii'nde Kıldı.
12 dakika önce
IHAAW150956-GEN/04-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.
IHAAW150956-GEN/04-01-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, cuma namazını Eyüp Sultan Camii
'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 04.01.2019 15: 09: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
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