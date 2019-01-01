Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Darülaceze'ye Yeni Yıl Ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Darülaceze'ye Yeni Yıl Ziyareti

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Darülaceze'ye yeni yıl ziyareti İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son dakikalarında İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'de kalan kadınları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Darülaceze'ye yeni yıl ziyareti İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son dakikalarında İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'de kalan kadınları ziyaret etti. Kadınların sorunlarını dinleyen Yıldırım, onlara karanfil dağıttı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son dakikalarında İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'ni ziyaret etti. Yıldırım, burada bulunan kadınlara karanfil dağıtarak, onlarla tek tek ilgilenip sorunlarını dinledi. TBMM Başkanı Yıldırım, annesini özlediği için ağlayan 21 yaşındaki Büşra'yı teselli etti. Yıldırım, Özbekistanlı bir kadının memleket özlemini dile getirmesi üzerine eğer bir engel yoksa göndereceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Darülaceze, Binali Yıldırım, Genel
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