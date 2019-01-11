Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaretler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaretler

26 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaretlerİSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı, ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaretler

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı, ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan Camiinde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Binali Yıldırım, konvoyu güzergah üzerindeki bir kafenin önünde durdurarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kafede bir süre oturarak sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra ise Naci- Hatice Canruh ve Murat-Seda Koçak çiftlerinin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Hane halkıyla sohbetler eden Başkan Yıldırım, evdeki çocukları kucağına alarak onlarla ilgilendi. Ameliyat olduğu için hastanede yatan bir kişiyi ise arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldırım ve ev halkının sohbetleri sırasında neşeli anlar yaşandı. Sohbetin ardından ev halkının fotoğraf çektirme talebini kırmayan Binali Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:02 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı

Hastalığı Nükseden Arda Kural, Son Haliyle Sevenlerini Üzdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:28:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]