TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaretler
26 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaretlerİSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı, ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'dan sürpriz ziyaretler
İSTANBUL - Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı, ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan
Camiinde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Binali Yıldırım, konvoyu güzergah üzerindeki bir kafenin önünde durdurarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kafede bir süre oturarak sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra ise Naci- Hatice
Canruh ve Murat-Seda Koçak
çiftlerinin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Hane halkıyla sohbetler eden Başkan Yıldırım, evdeki çocukları kucağına alarak onlarla ilgilendi. Ameliyat olduğu için hastanede yatan bir kişiyi ise arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldırım ve ev halkının sohbetleri sırasında neşeli anlar yaşandı. Sohbetin ardından ev halkının fotoğraf çektirme talebini kırmayan Binali Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:02 Kaynak: İHA
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