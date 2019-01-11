TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaretler

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında önce güzergah üzerindeki bir kafeye uğradı ardından iki aileyi evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Namazın ardından Yıldırım, bir kafenin önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kafede bir süre oturarak sohbet eden Yıldırım daha sonra ise Naci- Hatice Canruh ve Murat-Seda Koçak çiftlerinin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Hane halkıyla sohbetler eden Yıldırım, evdeki çocukları kucağına alarak onlarla ilgilendi. Ameliyat olduğu için hastanede yatan bir kişiyi ise arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım ve ev halkının sohbetleri sırasında neşeli anlar yaşandı. Sohbetin ardından ev halkının fotoğraf çektirme talebini kırmayan Binali Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı. - İSTANBUL

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