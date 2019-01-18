TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, Dosta Düşmana Mesaj Veriyoruz.
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, dosta düşmana mesaj veriyoruz.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: "Dünyaya, dosta düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye
, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:51 Kaynak: AA
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