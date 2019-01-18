Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, Dosta Düşmana Mesaj Veriyoruz.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, Dosta Düşmana Mesaj Veriyoruz.

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, dosta düşmana mesaj veriyoruz.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Dünyaya, dosta düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Ekonomi
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