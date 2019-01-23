TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazeteci Süleyman Özışık'ın Babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan...
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazeteci Süleyman Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, gazeteci Süleyman Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan
Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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