Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazeteci Süleyman Özışık'ın Babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazeteci Süleyman Özışık'ın Babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan...

48 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazeteci Süleyman Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazeteci Süleyman Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Binali Yıldırım, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a Taziye Telefonu Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!

Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:33:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazeteci Süleyman Özışık'ın Babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]