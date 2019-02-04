TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.



Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.



Görüşmede, Türkiye-Amerika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da yer aldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti

Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin