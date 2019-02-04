Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kabulü

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Türkiye-Amerika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:07:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]