Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı Görevinden İstifa Ettiğine Dair Dilekçe TBMM Genel...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı Görevinden İstifa Ettiğine Dair Dilekçe TBMM Genel...

23 dakika önce

IHAAW161802-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiğine dair dilekçe TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı Görevinden İstifa Ettiğine Dair Dilekçe TBMM Genel..., System.String[]
IHAAW161802-SIY/19-02-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiğine dair dilekçe TBMM Genel Kurulu'nda okundu. 19.02.2019 16: 18: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Politika
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