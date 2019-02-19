TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı Görevinden İstifa Ettiğine Dair Dilekçe TBMM Genel...
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IHAAW161802-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiğine dair dilekçe TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
IHAAW161802-SIY/19-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiğine dair dilekçe TBMM Genel Kurulu'nda okundu. 19.02.2019 16: 18: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: İHA
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