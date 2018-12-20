TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Köprü Geçiş Cezalarıyla İlgili, "Bu Konu ile İlgili Düzeltici İşlem...
11 saat önce
IHAAW190828-GEN/20-12-2018- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, "Bu konu ile ilgili düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz.
IHAAW190828-GEN/20-12-2018
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, "Bu konu ile ilgili düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu" dedi. 20.12.2018 19: 08: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:14 Kaynak: İHA
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