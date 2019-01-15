TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i Kabul Etti
1 saat önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i kabul etti.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Küba
'nın Ankara
Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez
Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:50 Kaynak: AA
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