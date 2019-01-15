Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i Kabul Etti

1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i kabul etti.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez
Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:50 Kaynak: AA

Ankara, Binali Yıldırım, Küba, Güncel
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