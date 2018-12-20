TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la İlgili 'İstifa' İddiası Doğrulanmadı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merakla beklenirken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, yarın tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip adaylığını açıklayacağı yönündeki haberler, Yıldırım'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merakla beklenirken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, yarın tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip adaylığını açıklayacağı yönündeki haberler, Yıldırım'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı.



AK Parti'de, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, bütçe görüşmeleri sonrası istifa edeceğine yönelik iddialar ise Yılıdrım'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Binali Yıldırım'a yakın kaynaklar, istifanın söz konusu olmadığını bildirdi. - Ankara

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