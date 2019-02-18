TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter Sistemin Son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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