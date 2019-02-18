Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter Sistemin Son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter Sistemin Son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Politika
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