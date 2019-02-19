Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti.

1 saat önce

IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti., System.String[]
IHAAW091112-SIY/19-02-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti. 19.02.2019 09: 11: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Celal Adan, Politika
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti

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