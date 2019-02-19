TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti.
1 saat önce
IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.
IHAAW091112-SIY/19-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan
'a devretti. 19.02.2019 09: 11: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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