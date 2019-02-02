TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki Seçim...
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IHAAW173017-SIY/02-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti.
IHAAW173017-SIY/02-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti. 02.02.2019 17: 30: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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