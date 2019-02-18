Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten Sonra İstifa Dilekçemi Vereceğim. Yarın Sabah Celal Adan'a...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten Sonra İstifa Dilekçemi Vereceğim. Yarın Sabah Celal Adan'a...

34 dakika önce

IHAAW212249-SIY/18-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan'a görevi devredeceğim" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
IHAAW212249-SIY/18-02-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan'a görevi devredeceğim" dedi. 18.02.2019 21: 22: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Celal Adan, Binali Yıldırım, Politika
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