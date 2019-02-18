TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten Sonra İstifa Dilekçemi Vereceğim. Yarın Sabah Celal Adan'a...
34 dakika önce
IHAAW212249-SIY/18-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan'a görevi devredeceğim" dedi.
IHAAW212249-SIY/18-02-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan
'a görevi devredeceğim" dedi. 18.02.2019 21: 22: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:28 Kaynak: İHA
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