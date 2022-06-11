Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 'un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. 34 PT 6015 plakalı Volkswagen marka araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TBMM Başkanı korumaları kaza yaptı - Son Dakika

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