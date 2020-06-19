TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da... - Son Dakika
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da...
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte."
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19.06.2020 23:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da... - Son Dakika