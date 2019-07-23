Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün...

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar bugün de benzer oyunlar oynamaktadır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar bugün de benzer oyunlar oynamaktadır. Ancak milletimiz, bu kirli oyunları geçmişte 'millet ruhu' ile bozmuştur. Bugün de herhangi bir işgal yahut bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz işte bu millet ruhudur." dedi.
Erzurum Kongresi, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:05 Kaynak: AA
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