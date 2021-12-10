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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu

10.12.2021 20:22

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu Şentop: "Göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir" " Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır" İslam İşbirliği Teşkilatı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu

Şentop: "Göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir"

" Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır"

İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumunda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların durumu da bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumuna katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen programda konuşma yapan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop," Vatanlarından, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin durumuna çare olabilmek için azami dayanışma ve iş birliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir. Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların durumu da bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük, ayrımcılıkla en yoğun bir şekilde karşılaşarak baskı ve zulüm altında din ve kimliklerini muhafaza eden bu kardeşlerimize yönelik ilgi ve desteğimizi hassasiyetle korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla İSİPAB olarak bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip edecek mekanizmaları hayata geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Çoğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp, kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır" diyen Şentop, "Tarih boyunca bizler, Avrupa ülkeleri gibi birbirimizle çatışmadık, savaşmadık, birbirimizi öldürmedik, şehirlerimizi evlerimizi tahrip etmedik. Geçmişimizde ve bugünümüzde birbirimizle çatışma, ayrışma, birbirimizden uzak durmak için anlamlı sebeplerimiz yok. Tam aksine bizi bir ve beraber olmaya davet eden Rabbimiz, Peygamberimiz, inancımız, tarihimiz var. Eğer bir araya gelirsek hem kendimiz hem de mazlum halkları insani şartlara kavuşturacak adil bir dünyanın kuruluşu için tesirli bir mücadele verebiliriz. Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz verelim. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmez isek, biz kendi kararlarımızı vermez isek o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp, kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mustafa Şentop, Müslüman, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TBMM Başkanı Mustafa Şentop 16. Konferansı açılış oturumunda konuştu - Son Dakika


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