Yeni yasama yılı açılış resepsiyonu (2)

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Resepsiyona ev sahibi TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "erken seçim" konusundaki sorusuna Şentop, erken seçimciler bile artık iddialarından vazgeçtiler." karşılığını verdi.

"Yeni anayasa" çalışmalarına yönelik soru üzerine Şentop, "Yeni anayasa seçimlerden sonra olabilir, olması lazım. Vakit daraldı, bu süreçte daha önce bir çağrı oldu zaten. Bir hazırlık yapıldı fakat diğer partiler buna iştirak etmediler, bir metin ortaya koymadılar. Nasıl olacak? Bu dönemde olması biraz zor. Anayasada birçok değişiklikler yapıldı ama anayasanın bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanması lazım." diye konuştu.

Şentop, "Yeni yasama yılında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin tavrınız ne olacak?" sorusu üzerine ise "Bu konuda benim tavrım belli, gelen dosyaları Karma Komisyona gönderiyorum. 1600'ün üzerinde dosya var. Bu, çok fazla. Böyle olmaması lazım." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri için üçüncü dönem aday olmama kuralının işletilip işletilmeyeceği yönündeki tartışmalar anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Gündemimizde olmayan bir konunun üzerinde akıl yürütmek mantıklı olmaz. Şu anda partimizin gündeminde böyle bir şey yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun af konusundaki açıklamaları hatırlatılarak 7. Yargı Paketi'nde bu konunun olup olmayacağına yönelik gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Geçmişte infazla ilgili düzenlemeler yapıldığını söyleyen Tunç, "Bugün bahsedilen konu daha farklı. Üzerinde ayaküstü bir

değerlendirme yapmak doğru olmaz. Grubumuzda şu anda böyle bir çalışma yok." dedi.

"Af için toplumsal mutabakat şart"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise gazetecilerin af konusundaki sorusu üzerine, affın bir parti yerine parlamentoda grubu bulunan partilerin mutabakatıyla ortaya koyulabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun af kapsamına terör, kadına şiddet, tecavüz, taciz, cinayet, çocuğa taciz, uyuşturucuyla ilgili suçların girmemesi konusunda kırmızı çizgiyi açıkladığını aktaran Altay, "Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle 'kader mahkumları' diye bilinen insanların bu beklentisine cevap vermek düşünülebilir, belki çok da şık olur. Af için toplumsal mutabakat ve parlamento mutabakatı şart." diye konuştu.

"EYT beklentileri karşılanacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da MHP olarak EYT konusunun takipçisi olduklarını belirterek, "Bunun beklentileri karşılayacak ölçüde çıkması için gereken desteği ve katkıyı vereceğiz." dedi.

Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesini isteyen Akçay, "Netice olarak şunu söyleyebiliriz; EYT beklentileri karşılanacak. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin de şöyle bir ifadesi var; 'Artık bu EYT defterini açılmamak üzere kapatalım.' Onu

yapacağız inşallah." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Şeref Salonu'ndaki resepsiyona, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Levon Zekiyan ile Süryani Vakfı Başkanı Sait Susin de resepsiyonda yer aldı.

Resepsiyonda, TBMM'nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan şarkı yarışmasında birinci olan "Ben 23 Nisan" adlı şarkı Lal Rengin Atila tarafından Kemal Aplan ve Gençlik Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.

Resepsiyona, Meclis Başkanı Şentop'un davetlisi olarak Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları Sergen Özen, Tahsin Küçük ve Araz Aknam da katıldı.