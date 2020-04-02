TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut... - Son Dakika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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