TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocukların bayramını evlerinden kutladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen koltuğunu bir çocuğa devretme töreni yerine tüm illerden çocuklarla telekonferans yoluyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bulunduğu telekonferansta, 81 ilden çocuklarla görüştü. Bayramlarını kutladı. Bazı çocuklar Meclis Başkanı Şentop'tan, Meclis'e ziyarete gelmek istediğini söylerken bazıları da şiir okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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