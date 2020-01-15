Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:00 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak