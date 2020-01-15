TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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