TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:30 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"
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