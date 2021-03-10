TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve...

10.03.2021 19:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve Milli Şair'imize ait çeşitli belgeleri bu sergilerde görebilirsiniz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve Milli Şair'imize ait çeşitli belgeleri bu sergilerde görebilirsiniz. İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u ve yüce davasını anlamak ve anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve Milli Şair'imize ait çeşitli belgeleri bu sergilerde görebilirsiniz. İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u ve yüce davasını anlamak ve anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz" dedi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Akif belgeseli gösterimine katıldı. Belgesel gösterimine AK parti Grup başkanvekilleri, milletvekilleri, Bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, gösterimden önce yaptığı konuşmada, iki sergi açılışı yaptıklarını belirterek, bu sergilerin İstiklal marşı şairi Mehmet Akif'i daha yakından tanımak için vesile olacağını ifade etti. Şentop, "Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve Milli Şair'imize ait çeşitli belgeleri bu sergilerde görebilirsiniz. İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u ve yüce davasını anlamak ve anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz" dedi.

Şentop Mehmet Akif'in hayat hikayesini anlatarak, "Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kayıtlarında Akif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Mehmet Akif'in nüfus cüzdanında doğum yeri Bayramiç olunca Çanakkaleliler de Milli Şair'imizi daha bir sahiplendiler. Haksız da sayılmazlar. Akif elbette milli şairimiz olması hasebiyle şehir fark etmeksizin sahiplenilmiştir. Akif, ünü memleketimizi aşan bir şairdir. Rumeli'de, Ata Yurdu Asya'da, Orta Doğu'da İslam ümmetinin kalbindedir. Ancak Çanakkaleliler için ayrı bir yeri olduğu da gerçektir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, milli şuurun ayakta tutmak için hatırlanması gerektiğini söyleyerek, Akif'in hatırlanması gereken en önemli şahsiyetlerden birisi olduğunun altını çizdi.

Akif Belgeseli Yönetmeni Nihal Ağırbaş, Akif'in milli mücadelenin en önemli neferlerinden biri olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerine değindiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve...

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şentop, Bayramiç, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - 'Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykelini ve Bayramiç 'Mehmet Akif Evi' maketini ve... - Son Dakika


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