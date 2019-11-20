TBMM Başkanı Mustafa Şentop Aksaray'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Aksaray Üniversitesinin 12 projesinin toplu açılış töreni ve Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi Projesinin açılışı için Aksaray'a geldi.



Tüm alanlarda ihtisaslaşma yolunda ilerleyen Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) 2015-2019 yılları arasında tamamlanan 12 eserin açılışı gerçekleştirildi. ASÜ konferans salonunda gerçekleştirilen toplu açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.



Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, üniversite ve eğitimin önemine değinerek, "Medeniyet, toplumların gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Bir toplumun medeniyet seviyesi, eğitim imkanlarının eriştiği, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştığı, ahlak ve adalet değerlerinin yaşatılmasıyla orantılıdır. Medeniyet seviyemiz aynı zamanda dünya milletleri arasındaki yerimizi ve itibarımızı da belirtmektedir. Bu manada eğitim bizim hem davamız, hem de yaramızdır. Çok şükür ülkemizde üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı. Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Kilis'e kadar her şehrimizde en az 1 adet üniversitemiz var. Başta kızlarımız olmak üzere birçok evladımız ekonomik, sosyal, kültürel sebeplerle başka şehirlere gidemiyorlardı. Biz üniversiteyi dezavantajlı evlatlarımızın ayağına götürdük. Böylece büyük bir sosyal devrim gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Terör devleti hayali kuranlara hadlerini bildirdik"



TBMM Başkanı Şentop, FETÖ terör örgütü hakkında da konuşarak, "Emperyalist devletlerin bir maşası da devletimizin içine sızan FETÖ, Fethullahçı Terör Örgütü hainleridir. Ordumuzun içine yuvalanan bu hainler de darbe yapmak sureti ile birliğimizi bozmak ve Türkiye'yi işgale hazırlamak için gayret gösteriyorlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren aziz milletimizin fertleri darbeye hayır, demokrasiye evet diyerek onlara da bu fırsatı vermedi. Türkiye'yi içeriden yıkmayı ve bölmeyi beceremeyenler bu sefer dışarıdan sınırlarımızı kuşatma harekatına geçtiler. Suriye sınırımıza kurulmak istenen terör devletinin amacı esasen buydu. Terör devleti hayali kuran hainlere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla hadlerini bildirdi" diye konuştu.



"Milli ve yerli silah kapasitemiz yüzde 70'ler düzeyinde"



TBMM Başkanı Şentop, yerli ve milli silah üretiminde Türkiye'nin yüzde 70 seviyelerde olduğunu vurgulayarak, "Şu anda ordumuzun yerli ve milli silahlarımızla donatma kapasitemiz yüzde 70'ler düzeyinde. Kapasitemizi yüzde yüz seviyesine çıkartmak mecburiyetindeyiz. Bunun için kendi motor teknolojimizi geliştirmemiz, kendi uçağımızı, hava savunma sistemlerimizi, balistik füzelerimizi kendimizin yapması gerekiyor. F 35 uçağını vermiyorum, S 400 füzesini kullanamazsın deme cesaretine sahip olamayacaktır. Öyle diyenlere alın bütün silahlarınızı başınıza çalın diyeceğimizi bilirler" dedi.



ASÜ Rektörü Yusuf Şahin, "Üniversitemizin 4 yıllık süre içerisindeki fiziki yapısını tamamlamış olduk. Aksaray'da üniversitenin elinin değmesi gereken bir taşı varsa bir şekilde el atarız, ilgili paydaşlarımızla birlikte çalışırız demiştik. Bunlara 4 yıllık süreçte riayet ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi. Rektör Şahin, 'Gidiyorum gündüz gece' türküsünü söyleyerek sözlerini bitirdi. Aksaray Valisi Ali Mantı, Bizim milletimiz insanlığa örnek olmuş bir millettir. Bu günde mazlumların mağdurların son kalesi. Bu memleketimizi milletimizi bizlerden sonraki nesillere güçlü kuvvetli kazasız belasız teslim etme yükümlülüğümüz var. Herkes bu ülke için, ortak şuur için gereğini yapmak zorunda" diye konuştu.



Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop protokol üyeleri ile birlikte Aksaray Üniversitesinin 12 eserinin açılış kurdelesini kesti. 12 eser arasında Mühendislik Fakülte Binası, Rektörlük Binası, Kütüphane Binası, Veterinerlik Fakülte Binası, İslami İlimler Fakülte Binası, Eğitim Fakültesi Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina ve Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası, Bisiklet İstasyonları, Bisiklet sahası, Tribün ve Atletizm Pisti ve 20 bin ağaç ile 357 bin metrekare yeşil alan bulunuyor.



Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Bakanı ve Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Aksaray Belediyesi kadın aktivite merkezinin açılışı gerçekleştirildi



ASÜ'deki programın ardından Aksaray Belediyesi tarafından TOKİ bölgesine yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nin açılış törenine katılan TBMM Başkanı Şentop, burada da il protokolü ve vatandaşlarla görüştü. Ardından burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Necmiye Hatun Kadın etkinlik merkezimizde kadınlarımızın hobilerine hitap edilmektedir. İlgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Böylece zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak isteniyor. Geleneksel ve modern sanatlara ilgi duyan kadınlarımız yeteneklerini burada geliştirme imkanı bulacaklardır. Boyama, dikiş, oya, nakış gibi uğraşları seven kadınlarımız buradaki kurslara katılabileceklerdir" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, kadın aktivite merkezi hakkında bilgiler vererek, "Aksaray'ımız 7 binden fazla evliyaya ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Bu şehrimizde yapacağımız bu hizmetler ecdadımıza olan borcumuzun bir sonucu, bir temsili niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda bugün Somuncu Baba Hazretleri eşinin ismini verdiğimiz Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kadın aktivite merkezimiz toplamda 7 bin, 3 bin 70 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde 35 branşta hizmet verecek. TOKİ, Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallelerimizi ve Çiftlik Mahallemize hizmet niteliğinde bir kompleksimiz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Aksaray Belediyesinin yaptırdığı Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından TBMM Bakanı Şentop Aksaray'dan ayrıldı. - AKSARAY