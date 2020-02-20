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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle...
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz."
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