TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle...

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz."

Mustafa Şentop, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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