TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş'i andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, kıymetli devlet ve siyaset adamı merhum Alparslan Türkeş'i, ebediyete irtihalinin 24. seneidevriyesinde saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.