TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da
2 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Amasya
'da Saraydüzü
Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
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