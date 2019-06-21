Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da

2 saat önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48 Kaynak: AA
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