TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı Kabul Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul ettiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:31 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Ankara
Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
'ı kabul etti
ANKARA - Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop makamında Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.
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