Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı Kabul Etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul ettiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop makamında Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:31 Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Servet Yılmaz, Ankara, Politika
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