Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Ap'nin Kabul Ettiği Türkiye Raporu) AP'nin İçerisindeki Irkçı,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Ap'nin Kabul Ettiği Türkiye Raporu) AP'nin İçerisindeki Irkçı,...

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Politika
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