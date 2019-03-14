TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Ap'nin Kabul Ettiği Türkiye Raporu) AP'nin İçerisindeki Irkçı,...
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye
raporu) AP'nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat