TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüştü.
Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı Meclis'te ağırladı. Şentop, Gafarova'yı, Meclis Başkanlık makamı girişinde karşıladı. Gafarova ile ilk görüşme, Şentop'un makamında baş başa gerçekleşti. Daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:01 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü - Son Dakika