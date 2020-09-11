TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüştü.
Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı Meclis'te ağırladı. Şentop, Gafarova'yı, Meclis Başkanlık makamı girişinde karşıladı. Gafarova ile ilk görüşme, Şentop'un makamında baş başa gerçekleşti. Daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:17 - Kaynak: İHA
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