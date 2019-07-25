Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da - GÜMÜLCİNE
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da - GÜMÜLCİNE

25 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, daha sonra DEB'in Gümülcine'deki merkez binasını ziyaret ederek Sadık Ahmet'in ailesi tarafından Türkiye'den gelen konuklara ve tüm katılımcılara verilen yemeğe katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da - GÜMÜLCİNE
Mustafa Şentop, Sadık Ahmet, Batı Trakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü Gaziantep'te korkutan fabrika yangını

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 04:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da - GÜMÜLCİNE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]