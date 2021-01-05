TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya'yı andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olup kaleme aldığı "Bayrak" şiiri dolayısıyla "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'yı, vefatının 46. yılında, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla andı.

Şentop, mesajında, "Cumhuriyet devri modern şiirimizin öncülerinden, lisanımızın en güzel naatlarından birinin sahibi, büyük vatansever, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı vefat yıl dönümünde minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.