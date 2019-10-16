Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

31 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kendisi ve heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Yemeğin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret eden Şentop, enstitünün müdürü Fahri Akdoğan'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaretin sonunda enstitünün anı defterini de imzalayarak binadan ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Mustafa Şentop, Türkiye, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle ikinci kez toplanıyor Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]