TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kendisi ve heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Yemeğin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret eden Şentop, enstitünün müdürü Fahri Akdoğan'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaretin sonunda enstitünün anı defterini de imzalayarak binadan ayrıldı.