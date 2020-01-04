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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen...
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:20 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."
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