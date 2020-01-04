TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen...

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."

Mustafa Şentop, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor
Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi Ayna karşısında video paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçası dikkat çekti Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:20 Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika Haber
00:19 Geç Kalan İnsanlar Daha Zeki ve Daha Uzun Yaşıyor! - Son Dakika Haber
00:18 4 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:13 Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika Haber
23:50 Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika Haber
23:33 ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]