TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü

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ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü

Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. Şentop, Bozkır'ı, yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, "BM Genel Kurul Başkanlığına seçildiniz. Allah hayırlı çalışmalar nasip etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Bu tabi bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Böyle bir dönemde, -zor bir dönem aslında, Ulusararası siyasette biraz salgının da etkisiyle bir kaos ortamının olduğu bir dönemde Türkiye'yi temsilen aday oldunuz ve seçildiniz. Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli bu. Bunun bir tescili anlamına geliyor. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Siz birçok görevi bugüne kadar başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bozkır zorlu bir süreçte TBMM'ye, Türk milletine ve Türkiye'ye duiyulan bir güvenin tezahürü olduğunu söyleyerek, "Sayın Meclis Başkanımız gerçekten sürecin başından itibaren her anında büyük destek verdi, yanımda, arkamda ve bütün imkanlarıyla TBMM'yi bu sürecin içinde tutarak sonuçlandırmasında çok önemli katkılarda bulundu. Ben şahsım, ülkem ve milletim, Meclisimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum.

TBMM Dışişleri Komisyonu başkanının böyle bir göreve seçilmesi TBMM bakımından da ayrı bir onur vesilesi olacaktır. Bundan dolayı da ayrıca memnunum. Sayın Başkanıma tekrar içten teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler, Mustafa Şentop, Volkan Bozkır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır... - Son Dakika

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