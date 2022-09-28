TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü

28.09.2022 20:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Parlamentosunu ziyaret etti.

Köver tarafından karşılanan Şentop, Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Ardından Şentop ve Köver, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Şentop ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ve parlamentolar arası ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Şentop, "Türkiye ve Macaristan arasında hükümetler arası siyasi, ekonomi ve ticari bakımdan fevkalade güzel yürüyen bir süreç var." dedi.

Şentop, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede enerji ve göç alanında kriz yaşandığını vurgulayarak, mevkidaşı Köver ile bu konuları da ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ve Macaristan'ın bölgesel ve küresel sorunlara benzer bakış açısına sahip olduğunu aktaran Şentop, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Şentop, Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun eskilere dayandığını aktardı.

Türkiye'nin ilk dostluk anlaşmasını 18 Aralık 1923'te Macaristan ile imzaladığına dikkat çeken Şentop, bunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı ilan edildiğini söyledi.

Şentop ayrıca Köver'e, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Laszlo Köver ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, ticarette geçen yıl rekor kırıldığını söyledi.

Köver, Macaristan olarak Türkiye'nin göçmen konusu ve enerji güvenliği açısından attığı adımları desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla olası bir insani felakete neden olabilecek gıda krizinin önlendiğini belirten Köver, ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğini de desteklediklerini dile getirdi.

Köver ayrıca Şentop'un kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de daveti kabul ettiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Eylül 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a geldi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a geldi
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 01:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement