Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Ceren Özdemir cinayeti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Ceren Özdemir cinayeti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Ceren Özdemir cinayeti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BURSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Ceren Özdemir cinayeti) Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BURSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " (Ceren Özdemir cinayeti) Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " (Libya ile imzalanan mutabakat) Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Ceren Özdemir cinayeti

Mustafa Şentop, Ceren Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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