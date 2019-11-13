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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:21 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Şentop, makamında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor.
Görüşmenin TBMM'de 2020 yılında düzenlenecek olan yüzüncü yol etkinlikleri olması bekleniyor.
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