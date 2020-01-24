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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."
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