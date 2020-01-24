TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."

Mustafa Şentop, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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