TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan depreme dair açıklama - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan depreme dair açıklama
30.10.2020 15:54
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendim. Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.
-İHA-
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