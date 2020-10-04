TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır." ifadelerini kullandı.
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:17 - Kaynak: AA
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